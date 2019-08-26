В Москве отреставрируют здание Птицеводсоюза

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Департамент культурного наследия Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации здания Птицеводсоюза на улице Маросейка. Следующим шагом после разработки проекта станет проведение реставрационных работ, сообщила в понедельник пресс-служба Мосгорнаследия.

"Здание Птицеводсоюза, расположенное по адресу Маросейка улица, дом 3/13, строение 1, является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было выстроено по проекту архитектора Владимира Цветаева. Мосгорнаследие поддержало инициативу реставрации здания: ведомство выдало правообладателю задание на разработку научно-проектной документации. После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, для проведения работ по сохранению этого памятника специалистам предстоит провести историко-архивные и библиографические исследования, изучить инженерно-технические особенности здания, а также описать будущие архитектурные и конструктивные решения. Все этапы работ пройдут под руководством Мосгорнаследия.

"В основе здания Птицеводсоюза находятся конструкции корпусов Николо-Угрешского подворья. В конце 1920-х годов двухэтажные корпуса надстроили и преобразовали в единый объем с фасадами в стиле конструктивизм. С 1939 года здесь размещался ЦК ВЛКСМ", - уточняется в сообщении.