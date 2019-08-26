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Мужчина выжил после падения на рельсы на станции "Ховрино" метро Москвы

Дежурившие на станции сотрудники полиции вызвали наряд скорой помощи, мужчину передали медикам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мужчина упал на рельсы на станции "Ховрино" столичной подземки, но выжил в результате ЧП благодаря сотрудникам полиции и московского метро. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе УВД на московском метрополитене.

"Поздно вечером в понедельник на станции метро "Ховрино" Замоскворецкой линии Московского метрополитена житель Московской области упал с платформы на жесткий путь. Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи. Мужчине помогли подняться на платформу. В настоящее время потерпевший передан медикам", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что нарушений общественного порядка и безопасности сотрудниками полиции в ходе спасения мужчины допущено не было.

Этот инцидент ТАСС прокомментировали и в пресс-службе столичной подземки. Там сообщили, что из-за падения пассажира на рельсы на Замоскворецкой линии были увеличены интервалы движения поездов от "Ховрино" до "Речного вокзала". "В настоящее время движение введено в график", - добавили в пресс-службе.

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