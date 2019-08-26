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ДТП с участием шести машин произошло в Лефортовском тоннеле в Москве

В происшествии никто не пострадал

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Автомобильная авария с участием шести машин произошла в Лефортовском тоннеле в Москве вечером в понедельник. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"ДТП произошло в Лефортовском тоннеле. Столкнулись два грузовика, микроавтобус и три легковых автомобиля. На месте работают сотрудники ДПС", - сказал собеседник агентства.

В столичном управлении ГИБДД ТАСС заявили, что инцидент произошел еще днем. "В тоннеле столкнулись шесть транспортных средств, в результате никто не пострадал", - сказали в Госавтоинспекции.

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