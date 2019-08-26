Некоторые улицы в центре Москвы перекроют из-за крестного хода 28 августа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Несколько улиц в центре столицы перекроют для движения автомобилей вечером 28 августа из-за проведения крестного хода. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

Уточняется, что с 19:00 до 19:30 будет перекрыт участок возле станции метро "Бауманская": движение машин полностью ограничат по Елоховскому проезду, а также по участках Спартаковской и Нижней Красносельской улицах вокруг Богоявленского собора. А с 19:30 до 20:00 будут перекрыты участки улиц Талалихина, Стройковской и Иерусалимской вокруг храма Иерусалимской иконы Божией Матери.

28 августа отмечается день Успения Пресвятой Богородицы.