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Некоторые улицы в центре Москвы перекроют из-за крестного хода 28 августа

Движение машин ограничат на участке возле станции метро "Бауманская"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Несколько улиц в центре столицы перекроют для движения автомобилей вечером 28 августа из-за проведения крестного хода. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

Уточняется, что с 19:00 до 19:30 будет перекрыт участок возле станции метро "Бауманская": движение машин полностью ограничат по Елоховскому проезду, а также по участках Спартаковской и Нижней Красносельской улицах вокруг Богоявленского собора. А с 19:30 до 20:00 будут перекрыты участки улиц Талалихина, Стройковской и Иерусалимской вокруг храма Иерусалимской иконы Божией Матери.

28 августа отмечается день Успения Пресвятой Богородицы.

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