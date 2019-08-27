Облачная погода с порывистым ветром ожидается 27 августа в Московском регионе

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и порывами ветра до 15 м/с ожидается днем 27 августа в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве и Подмосковье температура не превысит плюс 22 градусов, ночью в столице похолодает до 8-10 градусов тепла (в центре города - до 12 градусов), по области - до 5-10 градусов.

Скорость северо-западного ветра в Московском регионе составит 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. В ночные часы порывы северного ветра могут усилиться до 17 м/ с. Атмосферное давление в регионе составит 752 мм ртутного столба.