Шесть снарядов времен Великой Отечественной войны нашли на севере Москвы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Строители наткнулись на шесть артиллерийских снарядов периода Великой Отечественной войны в ходе работ на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Инцидент произошел по адресу Ленинградское шоссе, дом 58. На стройке нашли шесть снарядов. В настоящий момент место обнаружения опасных предметов оцеплено", - сказал собеседник агентства.

В ближайшее время к стройке, где найдены снаряды, прибудут саперы и представители военной комендатуры. Боеприпасы будут вывезены в безопасное место и уничтожены.