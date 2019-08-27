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Шесть снарядов времен Великой Отечественной войны нашли на севере Москвы

Место обнаружения опасных предметов оцепили

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Строители наткнулись на шесть артиллерийских снарядов периода Великой Отечественной войны в ходе работ на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Инцидент произошел по адресу Ленинградское шоссе, дом 58. На стройке нашли шесть снарядов. В настоящий момент место обнаружения опасных предметов оцеплено", - сказал собеседник агентства.

В ближайшее время к стройке, где найдены снаряды, прибудут саперы и представители военной комендатуры. Боеприпасы будут вывезены в безопасное место и уничтожены.

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