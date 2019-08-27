Московским школьникам смогут задавать домашнюю работу в "Яндекс. Учебнике"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Учителя Москвы смогут задавать задания ученикам начальной школы в "Яндекс. Учебнике" в 2019-2020 учебном году, что позволит упростить проверку домашней работы и наладить оперативную связь педагога и детей. Об этом говорится во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"В 2019-2020 учебном году московские учителя смогут задавать часть домашней работы в электронном виде, используя "Яндекс. Учебник". Это сервис с готовыми заданиями по русскому языку и математике для начальной школы с автоматической проверкой и мгновенной обратной связью педагога и ученика. Он поможет объединить возможности цифрового инструмента и "Московской электронной школы", - говорится в сообщении.

Сервис "Яндекс. Учебник" запустили в ноябре 2018 года. С его помощью педагог может дать ученикам контрольную работу или задать задание на дом. Сервис самостоятельно проверяет ответы учащихся и формирует отчет о проделанной работе, который учитель может посмотреть в любой момент. По данным портала московского правительства, в 2018-2019 учебном году сервисом воспользовались 37 тыс. учителей из 79 регионов России. Задания выполняли около 600 тыс. школьников.

Также в этом году московские педагоги смогут пользоваться сервисом "Урок музыки", где собраны сценарии занятий по разным жанрам и стилям.