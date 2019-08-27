Конкурс на лучший рецепт варенья пройдет на фестивале "Цветочный джем"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Конкурс на лучший рецепт домашнего варенья начался на фестивале "Цветочный джем", сообщается во вторник на информационном портале мэра Москвы.

"Мы обратились к жителям с просьбой прислать семейный рецепт варенья. Ведь почти в каждой семье есть особое варенье, которое готовила мама, тетя, бабушка или еще кто-то из членов семьи. Мы отобрали 31 рецепт, и теперь их авторы будут варить варенье прямо на площадках фестиваля, а помогать им будут профессиональные повара", - приводятся в сообщении слова замдиректора по культурно-массовым и международным связям ГБУ "Московские ярмарки" Аллы Клименко.

Старт конкурсу был дан на площадке фестиваля на Матвеевской улице на западе столицы. Варенье, сваренное по рецептам участников, смогут попробовать зрители, они же и выберут победителя. Итоги подведут 7 сентября, говорится в сообщении портала.

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в столице в третий раз. Он начался 20 июня и продлится до 8 сентября. Москвичи и туристы могут любоваться 42 современными садами, созданными ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира.