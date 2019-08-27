Собянин осмотрел ход реконструкции наземного участка Филевской линии метро

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции наземного участка Филевской линии московского метрополитена, основные работы уже завершены.

По его словам, Филевская линия - одна из старейших в Москве, но за 60 лет ее никто не реконструировал, поэтому наземная ее часть, наиболее подверженная погодным условиям, была уже в аварийном состоянии. "Мы приняли решение, что линию мы не закрываем, оставляем технологические окна в выходные, во все остальные рабочие дни линия будет по-прежнему работать. В таком режиме в течение трех лет проводили реконструкцию этой линии. Полностью разобрали платформы, вестибюли, рельсы и заново собрали. Она стала современной, надежной. Основные работы выполнены", - сказал столичный градоначальник.

Он отметил, что остались небольшие работы по благоустройству и несущественные технологические доработки. "Сегодня можно сказать о том, что Филевская линия спасена, у нее новое рождение", - сказал Собянин.

По его словам, еще одним новшеством этой линии стали новые поезда "Москва". "Мы запустили новые инновационные поезда "Москва", которые увеличили количество пассажирских мест процентов на 20 и увеличили частоту поездов, поэтому Филевская линия будет еще долго служить москвичам, долго и надежно", - сказал Собянин.

Как отметил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, все работы по реконструкции Филевской линии завершатся до конца года с учетом запуска маломобильных лифтов, которых раньше не было. "Мы их делаем дополнительно, мэр дал такое поручение, чтобы максимально увеличить доступность для маломобильных граждан. Новые шахты были построены, новые фундаменты под это", - сказал Ликсутов.

Он также отметил, что за счет увеличенного количества дверей на станциях линии увеличилась пропускная способность. "Основные улучшения - это входные группы. За счет их другого расположения, большего количества дверей у нас на 45% увеличилась пропускная способность. И новые турникеты. У нас здесь пассажиропоток вырос в два раза за последние два года", - отметил Ликсутов.

Кроме того, заммэра сообщил, что участок линии еще дважды до конца года будут закрывать для пассажиров на выходные для проведения работ по реконструкции.

"Два окна еще до конца года, в сентябре с 31 [августа] на 1 и еще через две недели, только на выходные", - сказал журналистам Ликсутов.

Сокращение шума

По его словам, до конца года планируется снизить уровень шума на этой линии на 30%. "Мэр нам сказал перевести постепенно всю линию на бетонную основу, когда снизу идет резиновая прокладка, а потом бетонная шпала и сверху новый путь, это на 25% сокращение шума, во-вторых, поезда новые - это тоже сокращение шума. И в проекте есть шумозащитные экраны. В общей сложности, мы думаем, что не менее чем на 30% уровень шума спадет", - сказал Ликсутов.

Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, еще одним из новшеств наземных станций Филевской линии стала установка на платформах инфракрасных излучателей тепла. Это создаст замкнутый тепловой контур, что позволит исключить обледенение платформ в зимний период и сделает ожидание поездов более комфортным.

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