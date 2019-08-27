Около 30 новых электронных табло установят на МКАД в Москве до конца 2019 года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют до конца текущего года обновить на МКАД 26 электронных табло и 150 дорожных знаков. Об этом сообщается во вторник в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"До конца года на МКАД появятся обновленные 26 электронных табло и 150 управляемых дорожных знаков для эффективного информирования водителей и предотвращения аварийных ситуаций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦОДД уточнили ТАСС, что устройства оперативно сообщают водителям о дорожной ситуации, погодных условиях. Кроме того, они отображают сведения об ограничениях или перекрытиях дорог, угнанных автомобилях, а также о правилах дорожного движения. Сейчас в городе установлено 177 табло в рамках развития интеллектуальной транспортной системы.