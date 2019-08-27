Мост к парку "Остров мечты" в Москве планируют ввести в эксплуатацию в ноябре

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Возведение моста через Кожуховский затон в Москве планируют завершить в ноябре 2019 года, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента строительства.

"На сегодняшний день строительство моста завершено на 70%. Ввод моста планируется в ноябре этого года", - цитирует пресс-служба первого замруководителя департамента Петра Аксенова.

Специалистам осталось доделать 36 м пролетного строения, ведутся работы по бетонированию и надвижке последних двух закладок, которые "сомкнут" мост. Затем проведут укладку асфальта, монтаж систем водостока и освещения.

Кожуховский мост длиной 680 м станет частью новой шестиполосной магистрали, которая обеспечит доступ к тематическому парку "Остров мечты" в Нагатинской пойме и полуострову ЗИЛ. Строительство новой магистрали на юго-востоке столицы разгрузит центр города и обеспечит высокую степень доступности районов Южнопортовый, Печатники, Марьино и Братеево.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Кожуховском затоне появится сквер с понтоном для ловли рыбы. Для удобного спуска к воде на набережной будут сделаны лестницы, также там установят лавочки для отдыха и создадут прогулочные дорожки.