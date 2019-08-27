Модный показ коллекций дизайнеров из семи стран пройдет на ВДНХ 8 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Дизайнеры из России, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Украины, Таджикистана и Узбекистана представят свои коллекции на модном показе, который пройдет на ВДНХ в Москве под открытым небом в период празднования Дня города 8 сентября. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"8 сентября в рамках празднования 872-го Дня рождения Москвы на Выставке достижений народного хозяйства, отмечающей в этом году юбилей, состоится грандиозное событие модной индустрии: первое открытое шоу нового формата Fashion parade Moscow. Оно объединит 15 российских и зарубежных дизайнеров, 150 моделей и более 500 тыс. зрителей. В основу концепции легла идея объединения и дружбы народов: в показе участвуют дизайнеры из Белоруссии, Грузии, Казахстана, Украины, Таджикистана, Узбекистана и России", - сказал представитель пресс-службы.

Показ под открытым небом стартует в 19:00 на площади фонтана "Дружба народов" и будет идти три часа. Мероприятие откроет бренд Ruban, также участниками станут бренды Artem Krivda, Zasport, Saint-Tokyo, Levitacia и другие. Вход на мероприятие свободный.