Гидрометцентр прогнозирует до 25 градусов тепла 1 сентября в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве 1 сентября прогреется до 21-25 градусов тепла, сообщил во вторник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Первые дни осени будут замечательными <…> 1 сентября осадков не ожидаем, температура будет вполне комфортной <…> плюс 21-25 градусов и без осадков", - сказал он.

Вильфанд добавил, что 2 и 3 сентября температура ожидается в диапазоне от 23 до 25 градусов тепла. На юге Москвы 3 сентября возможно повышение до плюс 26, прогнозируются небольшие осадки, сказал он.