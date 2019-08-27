Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Маршруты первых двух Московских центральных диаметров (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска) будут поделены на три тарифные зоны: "Центральная", "Пригород" и "Дальняя". Стоимость проезда внутри "Центральной" будет равна поездке на автобусе или метро по карте "Тройка", говорится в материалах к заседанию правительства столицы во вторник.

"Президиум правительства Москвы принял постановление "О внесении изменений в правовые акты города Москвы". Тарифы на проезд на линиях МЦД разработаны совместно с правительством Московской области, ОАО "РЖД" и пригородными пассажирскими компаниями. <…> Стоимость разовой поездки на МЦД по Москве в пределах "Центральной" зоны будет равна стоимости поездки на других видах общественного транспорта [метро, МЦК, автобусе, троллейбусе, трамвае и электробусе] - по тарифу "Кошелек" карты "Тройка", либо по стоимости поездки других типов билетов, которые можно записать на карту "Тройка". В 2019 году поездка по тарифу "Кошелек" составляет 38 рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, на МЦД-1 и МЦД-2 будут действовать три тарифные зоны: - "Центральная" (в границах станций Марк - Сетунь, Волоколамская - Остафьево), - "Пригород" - для поездок по территории Московской области в пределах МЦД, - "Дальняя" - для поездок со станций за пределами МЦД. "Разовая поездка на МЦД по Москве в пределах "Центральной" зоны в пределах станций Марк - Сетунь, Волоколамская - Остафьево будет равна цене одной поездки на других видах общественного транспорта Москвы по тарифу "Кошелек" карты "Тройка", а также по стоимости всех типов билетов, которые можно записать на карту "Тройка". Так, в 2019 году, если бы пассажир воспользовался МЦД внутри "Центральной" зоны, то одна поездка по билету "Кошелек" обошлась бы ему в 38 рублей", - сообщили в пресс-службе департамента.

Там пояснили, что "Центральная" зона будет в границах станций Марк - Сетунь и Волоколамская - Остафьево, в "Пригород" войдут все остальные станции, расположенные на территории Московской области в пределах МЦД, а "Дальняя" будет действовать для поездок со станций за пределами МЦД.

Разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" по МЦД в пределах зоны "Пригород", если диаметры запустят в 2019 году, будет стоить 45 рублей. Цена путешествия в пределах "Дальней" зоны будет складываться из 23 рублей за каждую зону пригородных поездов до границ МЦД плюс 45 рублей по МЦД. "Как только пассажиры въезжают в границы МЦД, они получают право на бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД", - уточнили в департаменте.

При использовании на диаметрах московских проездных пассажир сможет пересесть бесплатно на МЦК или метро в пределах 90 минут. Для этого карточку нужно будет обязательно приложить на выходе с МЦД к валидатору. При использовании билетов и проездных на пригородные поезда, например, подмосковной "Стрелки" для путешествия по МЦД пересадка на метро и МЦК будет платной. В ведомстве добавили, что эти тарифы определены для первых двух диаметров, остальные пока находятся в проектировании, поэтому стоимость проезда по ним будет установлена ближе к дате запуска. Согласно планам правительства, МЦД-3 должен заработать в конце 2021 - начале 2022 года, а МЦД-4 и МЦД-5 до 2025 года.

Проект МЦД

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены.

Запуск первых двух диаметров намечен на ноябрь текущего года. МЦД объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. График работы выстроят по графику метро - с 05:30 утра до 01:00 ночи. Для интеграции с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система, пассажиры смогут использовать карту "Тройка".

В новость были внесены изменения - (16:35 мск) - добавлены подробности.