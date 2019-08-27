Подмосковный проездной "Стрелка" может заработать для МЦК и метро Москвы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Власти Москвы допустили, что проездной Московской области "Стрелка" может заработать на столичных валидаторах в метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом во вторник сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Что касается карты "Стрелка", то после доработок программного оборудования в турникетах в метро и самой карты, возможно, осуществлять пересадку с МЦД на метро и МЦК можно будет и по транспортной карте Подмосковья", - говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили, останется при этом пересадка с МЦД на метро и МЦК по подмосковному проездному платной. Согласно планам столичного правительства, пассажиры смогут пересесть с МЦД на метро и МЦК бесплатно в течение 90 минут при использовании "Тройки". Однако для этого нужно будет обязательно приложить проездной на выходе с МЦД к валидатору.

При этом для проезда по МЦД будут действительны билеты на пригородные поезда, однако пересадка на другие виды транспорта в пределах столицы будет платной.

Проект МЦД

Проект Московских центральных диаметров (МЦД) подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены.

Запуск первых двух диаметров намечен на ноябрь текущего года. МЦД объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. График работы выстроят по графику метро - с 05:30 утра до 01:00 ночи. Для интеграции с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система, пассажиры смогут использовать карту "Тройка".