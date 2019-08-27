Более 112 тыс. первоклассников пойдут в московские школы в новом учебном году

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Свыше 1,5 млн человек будут обучаться в столичных школах, колледжах и ходить в детские сады в новом учебном году. Учреждения образования готовы их принять, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

Отмечается, что это на 33% больше, чем в 2009-2010 учебном году.

По состоянию на 27 августа в столичные школы зачислено более 112 тыс. первоклассников, в детские сады пойдут более 450 тыс. малышей. Местами в дошкольных группах обеспечены все нуждающиеся московские дети в возрасте от двух лет шести месяцев до семи лет, а в большинстве районов Москвы в садики зачислены дети в возрасте от двух лет четырех месяцев.

В пресс-службе добавили, что во всех образовательных учреждениях созданы условия для организации питания детей. За счет бюджета города Москвы питанием обеспечены все дошкольники групп полного дня, учащиеся 1-4 классов (завтрак), учащиеся из многодетных и социально незащищенных семей (завтрак, обед), студенты колледжей (обед).

Кроме того, созданы безопасные условия для детей и сотрудников: 100% зданий имеют круглосуточные посты охраны, оснащены системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова подразделений Росгвардии, а также системами автоматических противопожарных сигнализаций, добавили в пресс-службе.