Мультимедийный интерфейс AQDAR Smart Academy представят на форуме "Город образования"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Эксперты Всемирного саммита AQDAR на площадке форума "Город образования" представят интерактивный мультимедийный интерфейс AQDAR Smart Academy. Участники выставки смогут пройти 10 онлайн-курсов обучающей программы Tolerance на русском языке, сообщили во вторник организаторы форума.

"Эксперты из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) представят интерактивный мультимедийный интерфейс AQDAR Smart Academy с обучающей программой Tolerance на русском языке, посвященной гибкости мышления и принятию разных культур. На площадке форума "Города образования" с 29 августа по 1 сентября страны-партнеры познакомят коллег со всего мира с лучшими программами, методиками и проектами в сфере образования", - говорится в сообщении.

Все мероприятия III Всемирного саммита AQDAR объединит главная тема -"Глобальное расширение прав и возможностей сообществ: опыт и извлеченные уроки". Представители ведущих образовательных учреждений и государственных структур ОАЭ совместно с экспертами международного образовательного сообщества обсудят здоровье и безопасность детей в школе, создание возможностей для борьбы с экстремизмом среди молодых людей, образовательные технологии будущего и обновление навыков в различных профессиях, будущее гуманитарной деятельности и волонтерских практик в молодежной среде.

2019 год объявлен в ОАЭ годом толерантности и ее пропаганды на национальном и глобальном уровнях. Гостей саммита ждут мастер-классы, семинары и серия дискуссий, посвященных расширению прав и возможностей людей, сообществ во всем мире, отмечают организаторы.

"Мы искренне верим, что проведение саммита в Москве высветит роль ОАЭ как ведущей модели в конструктивном диалоге и открытости человечества и наведении мостов общения и сближения между людьми во всем мире", - цитируют организаторы форума главу канцелярии вице-премьера ОАЭ Мохаммеда Хамида Далмудж Аль-Дахери.

У организаторов форума "Город образования" и саммита AQDAR общая цель - глобальный обмен опытом в образовательной сфере. Презентации инновационных обучающих практик московских школ и новые проекты столичного Департамента образования и науки, такие как предпрофессиональные классы с углубленным изучением информационных технологий познакомят международных партнеров с российской системой обучения.

"Впервые мы представим отдельные стенды медицинского, инженерного, кадетского и академического классов. Представим проект "ИТ-класс" в московской школе", где можно будет протестировать оборудование, которое начнет работать в московских школах с 1 сентября. Каждый стенд станет отдельной интерактивной экспозицией", - приводятся в сообщении слова директора Московского центра качества образования Павла Кузьмина.

В прошлом, 2018 году был установлен мировой рекорд посещаемости в 133 тыс. участников из разных стран. В этом году, за счет самой насыщенной за всю свою историю программы, московский форум "Город образования" достигнет беспрецедентного масштаба, считают организаторы.