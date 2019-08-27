Проезд из области в Москву станет в два-четыре раза дешевле с запуском МЦД

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник утвердил тарифы на проезд на Московских центральных диаметрах - новом виде транспорта, который свяжет Москву с пригородом и дальним Подмосковьем. По подсчетам мэрии, установленные тарифы позволят экономить москвичам до 50% от ежедневных затрат, а для приезжающих из Московской области - до 75%.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что годовая экономия для семей, которые ездят из области в столицу, составит до 50 тыс. рублей. "Это серьезная сумма для семьи с любым достатком", - подчеркнул он.

Например, житель Подольска в настоящее время тратит на дорогу в центр Москвы 153 рубля: 115 - на электричку и 38 - на метро. После введения единого тарифа он сможет платить 45 рублей и пересаживаться на метро бесплатно. То есть затраты на дорогу снизятся в 3,5 раза, отметил Воробьев.

Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска), которые так названы за сквозной характер пересечения города, намечен до конца года. Вероятнее всего, это произойдет в ноябре, идет реконструкция платформ и станций, строятся переходы через железнодорожные пути.

Три тарифа

Маршруты первых двух Московских центральных диаметров будут поделены на три тарифные зоны: "Центральная", "Пригород" и "Дальняя". Как было объявлено во вторник на заседании правительства столицы, стоимость проезда внутри зоны "Центральная" (в границах станций Марк - Сетунь, Волоколамская - Остафьево) будет равна поездке на автобусе или метро по карте "Тройка" по тарифу "Кошелек", либо по стоимости поездки других типов билетов, которые можно записать на карту "Тройка". В 2019 году поездка по тарифу "Кошелек" составляет 38 рублей.

Как пояснили в департаменте транспорта Москвы, в зону "Пригород" войдут все остальные станции за пределами "Центральной" в границах МЦД, а "Дальняя" будет действовать для поездок со станций за пределами МЦД.

Разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" по МЦД в пределах зоны "Пригород", если диаметры запустят в 2019 году, будет стоить 45 рублей. Цена путешествия в пределах зоны "Дальней" будет складываться из 23 рублей за каждую зону пригородных поездов до границ МЦД плюс 45 рублей по МЦД.

"Как только пассажиры въезжают в границы МЦД, они получают право на бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД", - уточнили в департаменте.

"Тройка", "Стрелка" и другие

При использовании на диаметрах проездных, записанных на московскую карту "Тройка", пассажир сможет пересесть бесплатно на МЦК или метро в пределах 90 минут. Для этого карту нужно будет приложить на выходе с МЦД к валидатору. Пересадка на наземный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи или электробусы) по комплексному билету в рамках 90 минут при оплате картой "Тройка" при перемещении внутри зоны "Центральной" билет будет стоить 21 рубль, а при пересечении зон "Пригород" и "Дальней" - 38 рублей.

При использовании билетов и проездных на пригородные поезда, например подмосковной "Стрелки", для путешествия по МЦД пересадка на метро и МЦК будет платной. Эти тарифы определены для первых двух диаметров, остальные же пока находятся в проектировании, поэтому стоимость проезда по ним будет установлена ближе к дате запуска. Согласно планам, МЦД-3 должен заработать в конце 2021 - начале 2022 года, а МЦД-4 и МЦД-5 до 2025 года.

Обсуждается возможность использования "Стрелки" на столичных валидаторах в метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) после доработки соответствующего программного обеспечения.

Помимо билета "Кошелек" карты "Тройка", пассажиры смогут использоваться для оплаты проезда все билеты Московского метрополитена, которые записываются на "Тройку". По тарифному меню 2019 года это билеты: на 60 поездок, одни сутки, трое суток, 30 дней, 90 дней и 365 дней. Эти билеты будут действовать для оплаты в зоне "Центральной". Для проезда в Московской области (зона "Пригород") в пределах МЦД и в зоне "Дальней" будут действовать другие абонементы, типы и стоимость которых в настоящее время находятся на согласовании.

Бумажные билеты типа "Единый" на МЦД действовать не будут, уточнили в департаменте транспорта. Это связано с техническими ограничениями используемого чипа в бумажном носителе.

Турникеты на станциях МЦД оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда: пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass или PayWave и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Стоимость в зоне "Центральной" в этом случае будет 42 рубля. Цены по зонам "Пригород" и "Дальняя" согласовываются властями Москвы и Подмосковья. Пересадка между МЦД, метро и МЦК при оплате бесконтактными банковскими картами также будет бесплатной.

Льготы сохранят

Льготники, имеющие право бесплатного проезда на метро и в пригородных электричках, на МЦД смогут ездить тоже бесплатно. Студенты и школьники также будут иметь льготы. Проезд в зоне "Центральной" будет осуществляться по абонементу, записанному на социальную карту учащегося, - 395 рублей (один месяц) и 1185 рублей (три месяца). Для проезда в Московской области (зона "Пригород") в пределах МЦД и в зоне "Дальней" будут действовать специальные абонементы, их стоимость обсуждается.

В поездах диаметров будут работать контролеры, размер штрафов будет соответствовать установленному законодательством. Безбилетные пассажиры смогут приобрести право проезда прямо в поезде у контролеров, при этом они должны будут заплатить сбор за услугу по оформлению билета.

Проект МЦД

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года. В реализации участвуют правительства Москвы и Подмосковья, РЖД, Минтранс РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок станет Центральная пригородная пассажирская компания.

Всего намечен запуск пяти линий. После первых двух планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены. По МЦД смогут ездить больше 90 млн пассажиров в год - почти в три раза больше, чем в настоящее время перемещается между столицей и областью. График работы выстроят по графику метро - с 05:30 утра до 01:00 ночи.

В Твери уже закуплены 39 современных поездов "Иволга", удобных для пассажиров с детьми, в инвалидных креслах, с велосипедами и багажом.

В ближайшее время на сайте московского метро заработает тарифный калькулятор для расчета стоимости проезда, уже появился специальный раздел, посвященный работе МЦД (mcd.mosmetro.ru). В мобильном приложении "Метро Москвы" появятся краткие видеоролики, подсказывающие пассажирам, как удобнее пройти от станций метро к будущим станциям МЦД. На указатели в подземке уже добавляют новые станции.

На схеме метро маршрут первого диаметра обозначат цветом, напоминающим оттенок плодов физалиса (желто-оранжевым), а второго - цветом фуксии (ярко-розовым). На схемах метрополитена МЦД обозначат белыми линиями с цветным контуром, по аналогии с Московским центральным кольцом (МЦК). Всего к открытию нового вида общественного транспорта заменят более 60 тыс. элементов навигации метро.