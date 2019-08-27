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Возгорание в жилой многоэтажке на Каширском шоссе в Москве полностью потушено

Никто не пострадал

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пожар в электрощите многоквартирного жилого дома на Каширском шоссе полностью ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе МЧС России.

"В ликвидации пожара задействовано 54 человека личного состава и 17 единиц техники. В 00:29 мск была объявлена локализация и в 00:31 мск - ликвидация пожара. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 120 человек были эвакуированы, жильцы дома размещены в школе номер 878.

Ранее сообщалось о пожаре в электрощитке в 24-этажном доме на Каширском шоссе. Общая площадь возгорания составила 45 погонных метра.

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