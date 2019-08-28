Столичные парки подготовили праздничную программу ко Дню знаний

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мастер-классы, квесты, игры и концерты включили в программу мероприятий в столичных парках ко Дню знаний, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Познавательные квесты, игры, экскурсии, концерты, спектакли и мастер-классы ждут детей и взрослых 1 сентября в городских парках, подведомственных департаменту культуры Москвы. В День знаний школьники смогут зарядиться позитивными эмоциями и узнать много нового и интересного", - говорится в сообщении.

Праздничные мероприятия пройдут в парке "Зарядье", Воронцовском парке, парке Победы, парке "Фили", а также в ландшафтном парке "Митино" и парке "Северное Тушино". Также они запланированы в парке Олимпийской деревни, Измайловском парке, в детском парке имени Н. Н. Прямикова, в саду имени Баумана, в Бабушкинском парке и в парке "Ходынское поле", Лианозовском парке, парке искусств "Музеон".

Отмечается, что все мероприятия бесплатные, для посещения некоторых нужно пройти предварительную регистрацию. Подробная информация о программе размещена на сайте mos.ru.