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Более 55 тыс. москвичей прикрепились к стоматологическим поликлиникам онлайн

Всего в городе работает 58 стоматологических поликлиник

Москва. 28 августа. /ТАСС/. Более 32 тыс. взрослых и 23 тыс. детей прикрепились к стоматологическим поликлиникам столицы через портал mos.ru в течение года, сообщается в среду на сайте мэра Москвы.

"Свыше 55 тыс. москвичей воспользовались услугой по прикреплению к стоматологической поликлинике на портале mos.ru за первый год с момента ее запуска. Электронная услуга стала доступна в конце августа прошлого года", - сообщается на сайте.

Подать заявление можно в разделе "Услуги" во вкладке "Здоровье". Прикрепиться можно к любой поликлинике в городе, но только раз в год.

В Москве работает 58 стоматологических поликлиник департамента здравоохранения, из них 26 медучреждений обслуживают взрослых, восемь - взрослых и детей, 24 - только детей. Также стоматологическую помощь взрослым оказывают в поликлиническом отделении челюстно-лицевого госпиталя для ветеранов войн и в поликлинических отделениях больниц Троицкого и Новомосковского административных округов.

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