Лауреатов конкурса "Московские мастера" наградят в "Зарядье" 6 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Церемония награждения победителей конкурса "Московские мастера" в номинациях "Лучший гид-переводчик" и "Лучший экскурсовод" пройдет в столичном парке "Зарядье" 6 сентября. Об этом сообщается в среду на столичном портале мэра и правительства.

"Определились победители конкурса "Московские мастера" в номинациях "Лучший гид-переводчик" и "Лучший экскурсовод". Участники должны были провести часть экскурсии "Москва XXI века: от замыслов к воплощению". Оценивали работу конкурсантов представители комитета по туризму города Москвы и ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Лауреатов наградят в канун празднования Дня города - 6 сентября в Московском концертном зале "Зарядье", - говорится в сообщении.

Победителем в номинации "Лучший гид-переводчик" стала Алеся Денькова-Герасимова. Второе место заняла Аюша Цырендоржина, третье - Олеся Якобсонс.

Лучшим экскурсоводом признана Лада Грехова. Второе место досталось Ирине Горбатенковой. Тройку лучших замкнула Яна Малинина.

Москву посещают миллионы туристов из разных городов и стран. "Большинство из них - молодежь до 34 лет, отмечает комитет по туризму. Задача профессионального гида - заинтересовать гостя, показать уникальность и красоту столицы. Для этого нужны не только знания о городе, но и умение находить общий язык с самыми разными людьми, всегда быть в хорошем настроении, устранять конфликты. Все эти качества и оценивали судьи", - уточняется в сообщении.