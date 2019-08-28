Фестиваль "Яркие люди" пройдет в парке "Музеоне" 31 августа - 1 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Жители и гости столицы увидят театральные эксперименты и футуристические арт-объекты на фестивале "Яркие люди" в "Музеоне" 31 августа - 1 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В ближайшие выходные, 31 августа и 1 сентября, в "Музеоне" пройдет фестиваль "Яркие люди". Уже в седьмой раз масштабная творческая лаборатория под открытым небом соберет новаторов в сфере искусства и объединит самые прогрессивные направления городской культуры. Гостей фестиваля ждут театральные эксперименты, футуристические арт-объекты и отличная музыка. Здесь можно будет услышать Pompeya, Eighteen, Tesla Boy и других исполнителей", - говорится в сообщении.

Также на фестивале московские художники, дизайнеры, режиссеры и хореографы представят культурные проекты в сферах fashion, visual art, performing art, contemporary dance & sound design. На набережной парка в зоне performing art выступят ведущие уличные театры, а также представят перформансы российских художников.

Вдоль набережной расположатся арт-мастерские лучших творческих команд музеев столицы, городских центров культуры, художественных студий, библиотек и креативных сообществ. В зоне visual arts представители российского стрит-арта научат гостей фестиваля азам своего искусства. Кроме того, здесь установят большие полотна, на которых зрители увидят работы приглашенных художников и попробуют создать свои картины.