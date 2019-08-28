Более 3 тыс. человек посетили психологов в парках Москвы

"Только за первую неделю работы с 1 по 8 августа в парки к нашим специалистам пришли 755 человек. Сейчас, по истечении трех недель участниками психологических семинаров и консультаций стали более 3 тыс. человек, это очень высокий показатель. Некоторым удобнее и комфортнее приходить в парк: свежий воздух, доступная локация, опять же, можно прийти с компанией - друзьями или всей семьей", - сказала она.

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. человек стали посетителями психологических семинаров и экспресс-консультаций в 13 столичных парках с 1 августа, когда такой вид помощи появился в павильонах "Здоровая Москва". Об этом сообщила в интервью ТАСС руководитель Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко.

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Петроченко уточнила, что с 16:00 до 17:00 психологи проводят лекции, а с 17:00 до 18:00 - индивидуальные экспресс-консультации, на которых можно задать любой вопрос. Посетители парков чаще всего приходят с вопросами о семейных проблемах, стрессе на работе, с беспокойством о здоровье, переживаниями, связанными с поиском работы, а также проблемами игровой и интернет-зависимости у детей и подростков.

Собеседница отметила, что также жители столицы, которым нужна психологическая помощь, могут получить дистанционную консультацию по номеру 051 или записаться на очную консультацию по телефону +7 (499) 173-09-09. В течение года москвичам предоставляется бесплатно ряд процедур: пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинговые программы, две консультации психотерапевта, восемь сеансов психологической реабилитации и две консультации психолога-реабилитолога (первичная и завершающая).

По ее словам, около половины всех жителей, получивших очные и дистанционные консультации за первое полугодие 2019 года, хотели разобраться, как решить супружеские конфликты, как общаться с маленькими детьми и поддерживать отношения со взрослыми. Еще порядка 26% людей волновало состояние психологического и соматического здоровья: депрессии, страхи и фобии. Почти 14% обращались с личностными и экзистенциальными проблемами: низкая самооценка, одиночество, нерешенный выбор жизненного пути.

Всего за этот период очные консультации получили более 127 тыс. москвичей, дистанционные - свыше 30 тыс. В сумме это на 9,5 тыс. обращений больше, чем за первое полугодие 2018 года.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.