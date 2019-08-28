Движение ограничат на западе Москвы из-за закрытия участка Филевской линии метро

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Движение автомобилей ограничат на западе Москвы в районах Филевский парк и Дорогомилово для приоритетного проезда городского транспорта на период закрытия участка Филевской линии метро с 31 августа по 2 сентября. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Центр организации дорожного движения обращает внимание автомобилистов, что 31 августа и 1 сентября 2019 года из-за реконструкции будет временно приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 2 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала. Кроме того, будет введен запрет на остановку-стоянку на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко), на участке улицы Барклая (от ул. Большая Филевская до ул. Сеславинская), на набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар), а также на разворотной площадке в районе дома 2 кор. 1 по улице Новозаводская. Также будет запрещен правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала.

Как сообщалось, участок Филевской линии от "Киевской" до "Кунцевской" еще дважды до конца года будут закрывать для пассажиров на выходные для проведения работ по реконструкции.