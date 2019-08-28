Эксперт: родителям следует заранее готовить детей к ранним подъемам в школу

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Родителям следует заранее начать готовить ребенка к утренним сборам в школу, смещая ежедневно его подъем на 20-30 минут раньше. Об этом сообщил в среду главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской больницы имени Башляевой Исмаил Османов на пресс-конференции в ТАСС.

"Нужно приучить ребенка к школьному графику, родителям лучше заранее "отрепетировать" утренние сборы и дорогу в школу. Надо заранее приучить его вставать рано, смещая подъем ежедневно на 20-30 минут, тогда это не станет стрессом для организма", - сказал он.

Османов также посоветовал родителям сформировать у ребенка, который впервые идет в школу, правильный настрой, чтобы он не относился к школе, как к месту для игр, а учился концентрировать внимание на занятиях. По его словам, отсутствие режима и серьезного настроя - наиболее часто встречающиеся ошибки в подготовке первоклассников.

Кроме того, Османов посоветовал подобрать для школьника ранец с жесткой ортопедической спинкой, широкими лямками, твердым днищем и несколькими отделениями, при этом он должен быть максимально легким. Рюкзак не следует перегружать лишними предметами, книгами и продуктами. Желательно, чтобы на ранце и одежде ребенка были светоотражающие элементы, чтобы водителям на дороге они были хорошо заметны, добавил Османов.