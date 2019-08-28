Явка на четвертом тесте системы электронного голосования в Москве составила 25,7% на 12:45

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Четвертое тестирование системы электронного голосования проходит в Москве, явка на 12:45 составила 25,7%. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

"На 12:45 явка на тестовое электронное голосование составила порядка 25,7%. Активнее всех голосует Зеленоград", - сказал Костырко.

Глава общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы Алексей Венедиктов уточнил, что 28 августа допущено к голосованию 4865 избирателей. Всего в трех округах проживает порядка 500 тыс. избирателей. По его словам, Общественный штаб ожидает, что на электронном голосовании итого зарегистрируются 7 тыс. человек. Участниками теста являются избиратели, подавшие заявки на участие в электронном голосовании. Москвичам предложено ответить на вопрос: "Что на Ваш взгляд стоит развивать в вашем районе в первую очередь?" Варианты ответа следующие: "парковочное пространство" либо "парки и зеленые насаждения".

Ранее глава Венедиктов сообщил ТАСС, что если система онлайн-голосования будет взломана в ходе четвертого теста либо непосредственно 8 сентября, то за взлом системы будет выплачено дополнительное вознаграждение в размере 1 млн рублей. Также ранее Костырко сообщил ТАСС, что ключ шифрования, с помощью которого подведут итоги онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва, будет разделен на семь частей, которые будут хранить по раздельности до окончания голосования.

"Было принято решение на штабе по электронному голосованию разделить шифровальный ключ на семь частей и передан семи хранителям: три - председателям участковых избирательных комиссий, где будет электронное голосование; четвертую часть получит [глава ЦИК] Элла Памфилова; пятую - [глава Мосгоризбиркома] Валентин Горбунов; шестую - председатель совета по правам человека [Михаил] Федотов; седьмую часть получит движение "Голос", Григорий Мельконьянц. И только при соединении всех семи ключей можно будет 8 сентября начать подсчет голосов", - пояснил журналистам в среду Венедиктов.

Он добавил, что 27 августа рабочая группа провела закрытый предварительный тест, в результате которого были устранены все недостатки системы онлайн-голосования, которые были выявлены ранее. Пятого тестирования системы не планируется.

Электронное голосование

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

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