Число происшествий на водных объектах Москвы сократилось на 33% с начала 2019 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Количество происшествий с начала 2019 года на водных объектах в столице уменьшилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил журналистам в среду начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (ГКУ "МГПСС") Сергей Ежов.

"По состоянию на 26 августа произошло в Москве 126 происшествий, в прошлом году - 187, уменьшение на 33%. Спасены нашими людьми 109 человек, 153 - в прошлом году. К сожалению 29 человек утонули в этом году, хотя это на 43% меньше, чем в прошлом году благодаря профилактической работе и действиям наших спасателей", - сказал он.

Ежов также добавил, что 83% случаев гибели людей на объектах города Москвы произошло вне зон ответственности ГКУ "МГПСС".

За купальный сезон 2019 года - с 1 июня по настоящее время - произошло 87 происшествий, из них в зонах ответственности учреждения - 69, спасены были 78 человек, утонули 16 человек, из них 3 погибли в зоне ответственности спасателей.

Всего под контролем ГКУ "МГПСС" находится девять зон отдыха с купанием, 12 зон отдыха без купания, восемь мест массового отдыха.