Касамара заявила, что в случае избрания в Мосгордуму будет добиваться выборов глав управ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Проректор Высшей школы экономики, кандидат в депутаты в Мосгордуму по 45-му округу Валерия Касамара пообещала, что в случае избрания в столичный парламент будет выступать за введение выборности глав управ.

"Что касается московской повестки, здесь у меня есть ряд инициатив, я сейчас хочу озвучить только три из них. Первое - ввести прямую выборность глав управ в Москве", - сказала Касамара.

Она уточнила, что в настоящий момент эти лица назначаются. "И главные претензии, которые звучат от москвичей, заключаются в том, что они [москвичи] не чувствуют персональной ответственности людей, которые на местах руководят районом. Зачастую главы управ меняются, как перчатки, у человека нет привязки к земле, у него нет персональной ответственности, если мы говорим про школу демократии, то проходить ее надо, начиная с районного уровня", - подчеркнула Касамара.

Также она выступила за введение практики дворовых референдумов. По ее мнению, это позволит упорядочить работу по благоустройству придомовых территорий. "Такая практика помогла бы вовлечь жителей в процесс принятия решений", - уточнила она. Еще одна инициатива кандидата касается возможности проведения собраний собственников жилья в электронной форме.

Говоря о различных акциях, связанных с выборами в Москве, Касамара заявила, что не поддерживает участие в несанкционированных митингах, но отметила, что полиция в некоторых случаях применяла избыточную силу. Касамара также заявила, что находится на связи с адвокатами и семьей студента ВШЭ Егора Жукова, который проходит по делу о массовых беспорядках 27 июля. Она надеется, что мера пресечения Жукову будет изменена с заключения под стражу на домашний арест, а дело завершится оправдательным приговором.

О выборах

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 234 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 63 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 38 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.