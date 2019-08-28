Проект по оценке профессиональных компетенций врачей стартовал в Москве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Проект по оценке профессиональных компетенций врачей, поступающих на работу в городские поликлиники, стартовал в Москве. Теперь специалисту надо заручиться рекомендациями от профессионального медицинского сообщества, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Новые специалисты при приеме на работу в городские поликлиники должны пройти несколько отборочных этапов, в частности, тестирование и практический экзамен, на которых они смогут продемонстрировать свои знания. Программа разработана для 14 медицинских специальностей: врача терапевта участкового, хирурга, врача общей практики, офтальмолога, оториноларинголога, уролога, кардиолога, невролога, гастроэнтеролога, эндокринолога, пульмонолога, колопроктолога, аллерголога-иммунолога и инфекциониста", - говорится в сообщении.

Первыми в проекте приняли участие хирурги, которые решали тестовые и ситуационные задачи, оказывали экстренную медицинскую помощь пострадавшим. Все задания выполнялись на современном оборудовании в симуляционном центре Боткинской больницы. Не все кандидаты получили положительное заключение для ведения профессиональной деятельности в городских поликлиниках, а некоторым врачам дали условные рекомендации с обязательным обучением на курсах повышения квалификации.

По словам заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения Елены Громовой, Москва заинтересована в перспективных врачах. Жители столицы должны были уверены в профессионализме и компетентности своих врачей, чтобы могли без страха приходить в районные поликлиники и приводить своих детей.

В рамках реализации стандарта поликлиник нового поколения "Московский стандарт +" в 2019-2023 годах планируется расширение ряда специалистов узкого профиля, обучение персонала, закупки нового оборудования и капитальный ремонт в 135 зданиях. Также будет дорабатываться Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы (ЕМИАС), чтобы врачи первичного звена могли получать информацию о посетителях поликлиник.