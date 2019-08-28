Детский технопарк открылся в университете МИРЭА в Москве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл детский технопарк в Российском технологическом университете МИРЭА на проспекте Вернадского, который стал 16-м подобным технопарком в столице. По его словам, с созданием системы детских технопарков в Москве выстроилась новая модель подготовки московских школьников для выбора будущей профессии, поступления в вуз и работы с компаниями-работодателями.

"На этой площадке созданы все условия для реализации самых интересных технологических проектов, которые разрабатываются вместе со специалистами и дают представление о будущей профессии. Всего в Москве созданы уже 16 таких технопарков, в которых занимается около 100 тыс. ребятишек", - сказал Собянин.

Детский технопарк в Российском технологическом университете МИРЭА был создан при поддержке правительства Москвы, на эти цели из городского бюджета был выделен грант в размере 84,5 млн рублей. Площадь технопарка составляет 1,8 тыс. кв. м. Он рассчитан на посещение более 5 тыс. человек в год, на его площадке могут единовременно заниматься 60 человек. Образовательные программы технопарка предназначены для школьников старших классов, обучение будет бесплатным.

Детский технопарк МИРЭА предлагает обучение по направлениям: IT-технологии, радиоэлектроника и биомедицинские и химические технологии. По итогам обучения в технопарке школьники могут подготовить и защитить индивидуальный или командный проект. В случае успешной защиты они получат до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в МИРЭА.

В разработке программ принимали участие индустриальные партнеры детского технопарка ПАО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" имени Расплетина", АО "Концерн "Моринформсистема-АГАТ", ООО "Самсунг Электроникс Рус компани", НПО Техномаш, АО "НПП "Исток" им. А. И. Шокина", АО "НПП "Пульсар".

Помимо детского технопарка, открытого в МИРЭА, в Москве действуют еще 15 детских технопарков. Обучение осуществляется по 29 направлениям, работают 72 учебно-практические лаборатории. В текущем году в Москве планируется создать еще три детских технопарка: при РХТУ имени Менделеева (на 1-й Миусской улице), при МГТУ имени Баумана (на Нарвской улице) и при РГСУ (на улице Вильгельма Пика).