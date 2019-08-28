Музей спасательного дела на водных объектах появится в Москве в 2021 году

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Здание поисково-спасательной станции "Серебряный бор" преобразуют в музей спасательного дела на водных объектах в 2021 году. Об этом журналистам сообщил в среду начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.

"У нас есть станция "Серебряный бор", которая располагается в здании, построенном в 1901 году. Мы планируем в дальнейшем это здание <...> оформить как музей", - сказал он.

Ежов добавил, что в 2020 году запланировано благоустройство территорий восьми поисково-спасательных станций: "Кузьминки", "Татарово", "Борисовская", "Кунцево", "Серебряный Бор", "Рублево", "Кировская" и "Озеро Бездонное".

Всего на водоемах Москвы работают 24 поисково-спасательные станции и один поисково-спасательный отряд.