Гастрономические и научные шоу пройдут на "Цветочном джеме" в Москве на выходных

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Научные шоу с созданием фонтанов из молний, светящимися инертными газами и другими феноменами электричества пройдут на фестивале "Цветочный джем" в Москве ко Дню знаний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В субботу и воскресенье не пропустите гастрономические шоу, музыкальные программы (некоторые из них пройдут в летних садах, созданных участниками конкурса) и тематические экскурсии. И, конечно же, 1 сентября мы отметим День знаний. Юных посетителей ждет 10 увлекательных научных программ: "фонтан из молний", "химическое варенье", "крио-шоу" и многое другое", - говорится в сообщении.

Уточняется, что научные шоу пройдут 1 сентября на улицах Профсоюзная, Городецкая и Митинская, Ореховом бульваре, бульваре Дмитрия Донского, площади Славы и на площади Юности в Зеленограде. Программа начнется в 16:00. В частности, в Зеленограде и на бульваре Дмитрия Донского пройдет "крио-шоу" - детям покажут "фонтан из молний", что представляют из себя светящиеся инертные газы, а на площадке по адресу Профсоюзная, 41 откроется лаборатория, в которой юным ученым предстоит оживить замороженный цветок. На Митинской, 31 посетителей ждут кулинарные химические опыты.

31 августа в 15:00, 16:00 и 17:00 в столице пройдет Цветочное шоу - ведущие российские флористы представят жителям дизайнерские цветочные композиции. А 1 сентября в 17:00 и 18:00 состоится дефиле цветочных платьев, в котором примут участие певицы из арт-группы Soprano Турецкого, после дефиле они выступят перед гостями фестиваля с концертом. Также на выходных на площадках фестиваля пройдут кулинарные баттлы, участники которых под руководством опытных шеф-поваров будут соревноваться в приготовлении фирменного варенья.