Собянин: музейный комплекс на месте бывшей ГЭС-2 в Москве может начать работу в 2020 году

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Музейно-образовательный комплекс "Академия современного искусства", который создается на площадке бывшей ГЭС-2 на Болотной набережной в Москве, может начать работу в 2020 году. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, который осмотрел ход реконструкции электростанции.

"Создание одного из самых крупных культурных пространств города вошло в активную стадию. Это подразумевают реконструкцию и реставрацию объектов ГЭС-2, создание музея современного искусства, создание выставочных пространств, музейных пространств. Это с одной стороны, а с другой - создание качественного городского пространства, реконструкция набережной, реконструкция Патриаршего моста, - рассказал мэр журналистам. - Основные проблемы решены, активно строим, реставрируем, и я надеюсь, что в следующем году эта стройка закончится, и начнется реальное культурное наполнение жизнью".

Центральная электрическая станция городского трамвая (позднее - ГЭС-2 "Мосэнерго") была построена в 1904-1908 годах по проекту архитектора Василия Башкирова из малого Каменного Моста на берегу Водоотводного канала. В ноябре 2009 года зданию ГЭС-2 был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Решение о выводе из эксплуатации было принято в 2006 году. Причиной закрытия стал моральный и физический износ оборудования и высокая стоимость производимой энергии.

Электрическая нагрузка закрытой станции была перераспределена на построенную рядом ПС "Берсеневская", а тепловая - на ТЭЦ-20. В ноябре 2014 года "Мосэнерго" продало имущественный комплекс ГЭС-2 инвестору "ГЭС-2" для создания музейно-образовательного комплекса "Академия современного искусства". Помимо реконструкции здания бывшей электростанции, будут проведены реставрационные работы Патриаршего пешеходного моста и создание нового спуска к реке на Болотной набережной.

Общая площадь музейно-образовательного комплекса составит 41 тыс. кв. м. В комплекс войдет четыре наземных и два подземных этажа. На Болотной набережной разместятся арт-центр с выставочными залами, библиотекой, книжным магазином, кафе и концертным залом на 420 мест. Продолжением музейно-образовательного комплекса ГЭС-2 станет пешеходная зона от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной. В подмостовом пространстве Патриаршего моста на участке между Бересневской и Якиманской набережной разместят три небольших общественно-культурных центра общей площадью 5,7 тыс. кв. м. Кроме того, власти Москвы выполнят работы по благоустройству территорий, прилегающих к ГЭС-2.