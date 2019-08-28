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Суд отменил решение, обязывающее власти Москвы предоставить место для митинга 31 августа

Ранее Тверской суд столицы признал незаконным отказ в проведении акции незарегистрированной Либертарианской партии в центре города

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду отменил решение, обязывающее власти Москвы предоставить площадку для проведения митинга в центре столицы 31 августа, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции отменить, удовлетворить жалобу мэрии Москвы", - огласила решение судья.

Таким образом, решение о законности отказа в проведении митинга вступило в законную силу.

Ранее Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск незарегистрированной Либертарианской партии России к московской мэрии, тем самым признав незаконным отказ в проведении акции в центре города.

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