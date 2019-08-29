Старинный крест с изображением Сергия Радонежского нашли в центре Москвы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московские археологи во время раскопок в районе Китайгородского проезда недалеко от парка "Зарядье" обнаружили деревянный нательный крест конца XVII - начала XVIII века с изображением Сергия Радонежского. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Крест датируется концом XVII - началом XVIII века. На лицевой стороне вырезано распятие, а на оборотной - фигура одного из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Именно преподобный Сергий Радонежский благословил московского князя Дмитрия Донского перед Куликовской битвой (1380). Победа в этом сражении положила начало освобождению Руси от монголо-татарского ига", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении, длина креста почти 9 сантиметров, артефакт не обладает большой художественной ценностью, но зато сохранился в очень хорошем состоянии. Емельянов добавил, что деревянные нательные кресты раньше были очень распространены в Москве, однако их редко удается найти во время раскопок, так как дерево плохо сохраняется в грунте.

На одной из лопастей креста заметен ремонт - сломанные части скреплены металлической проволокой. "Это говорит о том, что владелец очень дорожил крестом. Лицевая сторона, которая соприкасалась с одеждой, стерта, вероятно, от продолжительной носки. А вот на оборотной стороне резьба сохранилась в мельчайших деталях - на фоне фигуры Сергия Радонежского даже можно разглядеть завитки, изображающие облака", - говорится в сообщении.

Эксперты изучают находку в археологической лаборатории, они пытаются определить породу дерева, из которой изготовлен крест. После реставрации артефакт передадут в фонды одного из столичных музеев.