Более 200 валидаторов установят на платформах без турникетов к открытию МЦД

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Железнодорожные платформы, на которых нет турникетов, к открытию Московских центральных диаметров (МЦД) будут оборудованы валидаторами для оплаты проезда. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"К открытию Московских центральных диаметров на железнодорожных платформах Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений установят более 200 валидаторов для оплаты проезда. Устройства появятся на тех станциях, где нет турникетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня на таких платформах пассажирам нужно покупать в кассе бумажный проездной билет. С установкой валидаторов оплачивать проезд можно будет с помощью транспортной карты "Тройка", а также банковских карт или смартфонов с функцией бесконтактных платежей, достаточно приложить их к устройствам на входе и выходе со станций, а также при бесплатной пересадке на метро. На каждой платформе МЦД появится по несколько валидаторов.

Более 100 валидаторов установят на станциях, которые войдут в состав первого и второго диаметров. В частности, на платформах МЦД-1 Шереметьево, Дегунино и Водники, а также на станциях МЦД-2 Щербинка, Гражданская и Трикотажная. Также они появятся и на тех станциях Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений, которые не входят в состав МЦД.

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года. В реализации участвуют правительства Москвы и Подмосковья, РЖД, Минтранс РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок станет Центральная пригородная пассажирская компания. Всего намечен запуск пяти линий.

Открытие первых двух диаметров (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска), которые так названы за сквозной характер пересечения города, намечен до конца года. Вероятнее всего, это произойдет в ноябре, идет реконструкция платформ и станций, строятся переходы через железнодорожные пути.