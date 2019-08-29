Сайт московской скорой помощи перевели на иностранные языки

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сайт станции скорой помощи в Москве стал доступен на английском и испанском языках. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы.

"Официальный сайт станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова обновлен, теперь он также доступен на английском и испанском языках. С помощью сайта можно оперативно узнать, по какому номеру звонить и что говорить диспетчеру. Также здесь можно найти информацию по оказанию первой помощи, советы по профилактике заболеваний, в том числе и сезонных", - говорится в сообщении.

Кроме того, на обновленном сайте модернизирована система поиска информации, улучшена система обратной связи.

Как отметил главный врач станции скорой помощи Николай Плавунов, слова которого приводятся в сообщении, на пульт станции за год поступает более 7 тыс. звонков от иностранцев, сотрудники имеют большой опыт оказания медпомощи иностранным гражданам, в частности, в рамках массовых спортивных мероприятий.

"Для проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу - 2018 наши сотрудники повышали уровень знаний английского языка благодаря специальным курсам. В ближайшем будущем мы планируем, что помимо англоговорящих диспетчеров в нашей команде появятся и испаноговорящие диспетчеры", - добавил он.