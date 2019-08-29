Более 1 тыс. дорожных знаков нового формата установят на 36 улицах района Арбат в Москве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. дорожных знаков заменят на знаки нового формата на 36 улицах в столичном районе Арбат до конца 2019 года. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя дирекции ГКУ ЦОДД Сергей Назаров.

"Уже в этом году на 36 улицах района Арбат в рамках эксперимента планируется заменить уже существующие стойки квадратными стойками нового типа <...> Также на этих стойках будут установлены знаки малого размера - порядка 1 тыс., также возможно будет применение табличек, которые раньше выносились отдельно, непосредственно на сам знак", - сказал он.

Назаров добавил, что вместо знаков стандартного размера на этих улицах будут установлены малые знаки размера 50х50 см со смещенными креплениями. Новый формат стоек позволит исключить дополнительное вращение стоек вокруг своей оси, а смещенные крепления позволят улучшить движение для пешеходов, освободив пространство на тротуаре, а также упростят механизированную уборки улиц.

Также он отметил, что количество знаков в столичном районе Арбат сократится на 44%, а количество стоек на 26% благодаря введению в районе зоны регулируемой платной парковки. "На 36 улицах в районе Арбат планируется ввести зону регулируемой платной парковки [до конца 2019 года], похожий эксперимент проводился в районе Хамовники. Знаки, обозначающие эту зону, будут устанавливаться на въездах в эти улицы, что позволит сократить на них количество дорожных знаков. По нашим оценкам количество стоек сократиться на 26%, количество знаков сократиться на 44%. Например, на одном поле установят знаки "Парковка" и "Инвалид", а также "Парковка" и "Платные услуги". Все это в совокупности даст возможность улучшить архитектурный облик столицы, а также сделать передвижение в центре города более комфортным", - сказал Назаров.

Дорожные знаки уменьшенного типоразмера в Москве применяются на улицах, где не больше двух полос в одну сторону (при двустороннем движении) и не более трех полос при одностороннем движении с разрешенной скоростью не более 60 км/ч. Такие знаки не устанавливаются на крупных магистралях. С 2017 года такие знаки были установлены более чем на 150 улицах. В 2019 году уже установлено более 1,5 тыс. уменьшенных дорожных знаков на стандартных стойках.

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