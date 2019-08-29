Результаты голосования при тестировании системы онлайн-выборов обсудят в мэрии Москвы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мнения жителей о необходимости расширении парковочного пространства либо площади зеленых насаждений в трех избирательных округах, принимающих участие в эксперименте по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы, обсудят в столичной мэрии. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами депутатов в Мосгордуму седьмого созыва Алексей Венедиктов.

"Участники четвертого теста системы электронного голосования отвечали на вопрос "Что на Ваш взгляд стоит развивать в вашем районе в первую очередь?", они выбирали между вариантами "парковочное пространство" и "парки и зеленые насаждения". Сегодня в мэрии обсудим результаты этого голосования с префектами трех округов", - сказал Венедиктов.

Он уточнил, что в Зеленограде (избирательный округ № 1) за парковочное пространство высказались 672 человека (54,6%). В 10-м избирательном округе этот же вариант поддержал 271 избиратель (51,2%). В 30-м округе 221 избиратель поддержал создание парков и зеленых насаждений (56,6%).

"По результатам предыдущего, третьего теста я направил письмо мэру [Сергею] Собянину. Тогда в первом избирательном округе проголосовали за строительство линии трамвая - легкого метро, в десятом - за открытие круглосуточных аптек, в тридцатом - за открытие кружков робототехники. Меня заверили в мэрии, что мэр письмо получил, будут даны поручения по каждому из этих вопросов <...> Этот опрос, хотя он и был необязательным, произвел впечатление. Этот инструмент электронного голосования еще не отлажен, но уже приводит к частичному удовлетворению желаний жителей. В течение недели будет объявлено, что и где можно сделать", - отметил Венедиктов.

По его словам, явка на четвертое тестовое электронное голосование составила 45%. Всего проголосовали 2188 человек. Принять участие в тестировании 28 августа могли москвичи, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Всего в трех округах подали заявки 4865 избирателей. Чтобы проголосовать онлайн 8 сентября, жителям данных трех избирательных округов необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно.

Ранее Венедиктов заявил, что 1 млн рублей могут получить хакеры, которые взломают систему электронного голосования в ходе ее четвертого тестирования перед выборами в Мосгордуму седьмого созыва. Взлома системы в ходе теста не произошло.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.