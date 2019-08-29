Число пассажиров на МЦК и в метро Москвы в будни выросло на 19% за девять лет

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Количество пассажиров московского метро и МЦК в будние дни с 2010 года по 2019 год выросло на 19% до 8,5 млн человек. Об этом сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

"Среднее количество пассажиров, перевозимых в будние дни, [увеличилось с] 7,1 млн в 2010 году до 8,5 млн в 2019 году", - это рост на 19%, говорится в сообщении.

При этом число пассажирских мест в московском метро и МЦК за тот же период совокупно выросло на 42% с 12,6 млн до 17,9 млн, по данным мэра.

"С 2010 года московский метрополитен получил более 3,5 тыс. новых вагонов, в том числе более тысячи поездов "Москва". Доля современного подвижного состава в парке возросла с 12% до 62%, а средний возраст вагонов сократился с 20 до 15 лет <…> Новые поезда "Москва" вмещают 1,5 тыс. человек, это на 28% больше по сравнению с классической моделью "ЕЖ-3" и на 20% больше по сравнению с "Окой". Прежде всего, вместимость увеличилась за счет сквозного прохода - пассажиры равномерно распределяются по вагонам", - пояснил градоначальник в своем блоге.

Собянин добавил, что постепенная замена подвижного состава метро позволит снизить средний возраст вагонов до семи лет к 2023 году. Тогда вагонный парк метро Москвы будет одним из самых молодых в мире, не считая городов, где недавно открылось метро.

Он продолжил, что за прошедшие девять лет было реконструировано или построено заново 170 км железнодорожных путей, и количество пассажиров пригородных электричек увеличилось почти вдвое - до 2 млн человек в сутки. Также с 2011 года было построено 155 км новых линий и 81 станция метро и МЦК. Таким образом, протяженность метро выросла в 1,5 раза, а к 2023 году она удвоится. "Два новых кольца - МЦК и БКЛ - являются уникальными проектами мирового уровня. Большая кольцевая линия станет самым большим метрокольцом в мире", - добавил мэр.

Комфорт в метро

Увеличение пассажирских мест в метро и на МЦК - одна из мер, которые позволяют снизить напряженность проблемы тесноты и давки в метро в часы пик, из-за которых общественность критикует призывы власти пересесть с автомобиля на городской транспорт, объяснил мэр. Он перечислил другие меры, которые предпринимает мэрия: строительство новых радиальных и кольцевых линий (БКЛ и МЦК), превращение пригородных электричек в наземное метро (проект МЦД), улучшение работы наземного транспорта и создание рабочих мест, торговой и социальной инфраструктуры вблизи от жилья, чтобы снизить маятниковую миграцию.

"За пределами центра создано около 2 млн рабочих мест, открыты тысячи новых магазинов и кафе, построено свыше 300 школ и детских садов, что тоже потенциально снижает маятниковую миграцию. Полностью обновлен наземный общественный транспорт, создано более 300 км выделенных полос. Ну и не стоит забывать. Начиная с 2011 года мы построили - свыше 800 км новых дорог и 480 инженерных сооружений - тоннелей, эстакад, путепроводов, подземных пешеходных переходов и прочее. Что тоже является рекордным результатом не только для Москвы, но и для мировых городов", - отметил он.

Все эти мероприятия позволили добиться снижения на 15% числа пассажиров в метро в часы пик, снизилась нагрузка на 35 "старых" станций подземки, количество участков метро, работающих с превышением пропускной способности, сократилось вдвое - с 16 до восьми.

"Когда я читаю оценки эффективности нашей транспортной программы, у меня возникает ощущение, что многие "эксперты" живут ожиданием чуда. Словно можно путем простых и популярных решений, никому не причиняя неудобств, всего за пару лет решить проблемы, которые являются фундаментальными для мегаполисов всего мира <…> В транспортной сфере чудес не бывает. Но если поставить цель и последовательно работать над ее достижением, то можно добиться результата", - резюмировал он.