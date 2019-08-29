Некоторые улицы в Москве закроют для движения со 2 по 9 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Движение на нескольких улицах столицы будет ограничено в связи с подготовкой и празднованием Дня города со 2 по 9 сентября. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Ограничения будут действовать на Малом Гнездовиковском переулке, Леонтьевском переулке с 00:01 2 сентября до 22:00 5 сентября, на Глинищевском переулке, Тверском проезде с 00:01 3 сентября до 22:00 5 сентября, на Газетном и Никитском переулках с 00:01 4 сентября до 22:00 5 сентября, на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд и от Моховой до Тверской улицы 5 сентября с 00:01 до 22:00 и с 08:00 9 сентября до 06:00 10 сентября", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 5 по 9 сентября полностью будут закрыты для автомобилей Театральный проезд от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка, улица Охотный ряд.

Уточняется, что в случае осложнения транспортной ситуации возможны дополнительные ограничения или перекрытия движения.

Торжества по случаю Дня города в 2019 году будут организованы во всех округах столицы и будут включать более 250 праздничных программ, для жителей и гостей Москвы выступят более тысячи популярных исполнителей. Открытие праздника состоится на ВДНХ. Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая будет пешеходной.