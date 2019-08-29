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Новый маршрут появится в Новой Москве 31 августа

Кроме того, автобус № 272 будет возвращен к метро "Саларьево"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Социальный автобусный маршрут Сосенское-Газопровод будет курсировать в Новой Москве с 31 августа. Об этом сообщает в четверг Мосгортранс в Twitter.

"С19. Сосенское - Газопровод. Автобусы соединят все самое нужное - деловые, культурные, медицинские, учебные заведения и жилые районы", - говорится в сообщении.

Кроме того, маршрут № 272 будет возвращен к метро "Саларьево" и будет следовать до станции "Филатов Луг". Это позволит без пересадок доезжать до крупного транспортного узла с торговым комплексом.

Ранее сообщалось, что новые автобусные маршруты общей протяженностью около 70 км запустят в Новой Москве в 2019 году.

 

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