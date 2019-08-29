Новый маршрут появится в Новой Москве 31 августа

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Социальный автобусный маршрут Сосенское-Газопровод будет курсировать в Новой Москве с 31 августа. Об этом сообщает в четверг Мосгортранс в Twitter.

"С19. Сосенское - Газопровод. Автобусы соединят все самое нужное - деловые, культурные, медицинские, учебные заведения и жилые районы", - говорится в сообщении.