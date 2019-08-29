Новый маршрут появится в Новой Москве 31 августа

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Социальный автобусный маршрут Сосенское-Газопровод будет курсировать в Новой Москве с 31 августа. Об этом сообщает в четверг Мосгортранс в Twitter.
"С19. Сосенское - Газопровод. Автобусы соединят все самое нужное - деловые, культурные, медицинские, учебные заведения и жилые районы", - говорится в сообщении.
Новая Москва, привет! Пара новостей.— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 29 августа 2019 г.
В субботу (31 августа) откроем новый автобусный маршрут.
С19. Сосенское – Газопровод.
Автобусы соединят ВСЁ самое нужное – деловые, культурные, медицинские, учебные заведения и жилые районы.
Маршрут – социальный. Карта – интересная. pic.twitter.com/nyIO5PzoNr
Кроме того, маршрут № 272 будет возвращен к метро "Саларьево" и будет следовать до станции "Филатов Луг". Это позволит без пересадок доезжать до крупного транспортного узла с торговым комплексом.
Ранее сообщалось, что новые автобусные маршруты общей протяженностью около 70 км запустят в Новой Москве в 2019 году.