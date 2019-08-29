Режим работы Московского центрального кольца изменится с 30 августа по 1 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. График движения поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) изменится с 30 августа по 1 сентября для подготовки к переходу линии на четырехминутный интервал в час пик. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"30, 31 августа и 1 сентября изменится время начала и окончания работы МЦК, а также интервал движения рано утром и поздно ночью. Время ожидания поезда в утренние и ночные часы на некоторых станциях может достигать 40 минут. Пассажиров будут информировать о предстоящих изменениях в транспортно-пересадочных узлах и электропоездах "Ласточка". Просим пассажиров учитывать изменения в работе МЦК при планировании поездок", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 30 августа поезда начнут курсировать по кольцу как обычно - с 05:30, но движение прекратится раньше - в 23:40. 31 августа кольцо заработает позже обычного - с 05:50, а закончит работу в 23:40, а 1 сентября МЦК будет работать с 05:44 до 01:00.

"Обращаем внимание, что рано утром и в ночные часы изменится время ожидания электропоезда. На каждой станции будут разные изменения, ознакомиться с которыми можно на станциях. Работы по развитию путевой инфраструктуры не повлияют на движение "Ласточек" в часы пик. С пятиминутным интервалом поезда будут курсировать с 07:30 до 11:30 и 16:00 до 21:00 в пятницу (31 августа) и с 12:30 до 18:00 в выходные дни (31 августа и 1 сентября)", - уточнил сотрудник пресс-службы.

По его словам, во время ночных технологических окон железнодорожники установят новое программное обеспечение для подготовки работы станции "Андроновка" в новом режиме с сокращенным интервалом движения. Также строителям предстоит переложить пути, чтобы увеличить расстояние между ними для установки специального оборудования, необходимого для обслуживания "Ласточек". Работы проводятся в рамках строительства дополнительного парка отстоя и экипировки электропоездов и всесезонного моечного комплекса на станции "Андроновка".

"Это связано с работами по развитию инфраструктуры Московского центрального кольца, необходимыми для перехода в ноябре этого года на четырехминутный интервал движения в часы пик и восьмиминутный - в остальное время. Благодаря сокращенному интервалу объем движения "Ласточек" в будни увеличится на 37% - со 177 пар до 242 пар поездов. Работы пройдут преимущественно в выходные дни и ночное время. Это позволит минимизировать неудобства для пассажиров и сохранить привычный график движения в популярное для поездок время", - отметили в пресс-службе.