Более 100 прямых трансляций проведут во время второго концертного сезона в "Зарядье"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 100 онлайн-трансляций концертов, которые проведут во втором сезоне в "Зарядье", будут доступны на сайте концертного зала, сообщила в четверг журналистам генеральный директор учреждения Ольга Жукова.

"С 7 сентября мы вновь открываем двери нашего зала <...> Во втором сезоне у нас запланировано более 100 прямых трансляций. В первом сезоне мы провели всего 14. Также в начале нового сезона мы запускаем мобильное приложение концертного зала "Зарядье", где будет доступна покупка билетов", - сказала Жукова.

Она добавила, что в новом сезоне выступит оркестр и хор Большого театра с Туганом Сохиевым за дирижерским пультом. Кроме того, с февраля по май 2020 года в концертном зале пройдет фестиваль "Бетховен и Чайковский", посвященный 250-летию Людвига ван Бетховена и 180-летию Петра Чайковского.

В пресс-службе концертного зала уточнили, что записи после трансляции не будут удалять, их можно будет посмотреть на сайте в любое время.

Всего в первом сезоне было проведено 307 концертов, во втором запланировано 397 мероприятий.