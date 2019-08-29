Чемпионат России по диджеингу пройдет на ВДНХ 1 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чемпионат России по диджеингу пройдет 1 сентября на ВДНХ в рамках фестиваля уличной культуры "Ритм моего города", говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"1 сентября с 18:00 до 21:00 в рамках фестиваля пройдет чемпионат России по диджеингу, отборочный тур чемпионата мира DMC DJ World - DMC DJ World Russian Finals. Чемпионаты DMC - это своего рода олимпийские игры среди диджеев. Здесь не важны предыдущие регалии и известность, в расчет идет только мастерство, которое участник должен продемонстрировать", - говорится в сообщении.

Перед аудиторией выступят и судьи российского чемпионата, в числе которых DJ Babu - филлипино-американский диджей и продюсер, участник хип-хоп трио Dilated Peoples, а также член команды World Famous Beat Junkies, DJ Skillz - французский диджей, чемпион DMC World Finals 2018, DJ Netik (Франция) - четырехкратный чемпион DMC World.

В пресс-службе добавили, что 30 августа на фестивале пройдет танцевальный перформанс от чемпионов мира по брейкингу команды Top 9, выступления Мистер Малой и EK PLAYAZ, спектакль "Ожившее прошлое", поставленный режиссером и танцовщиком Алексеем Черновым специально для фестиваля и концерт Bad Balance.