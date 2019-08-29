Оба вестибюля станции метро "Спартак" работают в обычном режиме

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Оба вестибюля станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии московского метро снова работают на вход и выход пассажиров. Об этом в четверг сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Северный и южный вестибюли станции "Спартак" работают на вход и на выход", - говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

Ранее северный вестибюль станции временно работал только на выход.

В четверг вечером на стадионе "Открытие-Арена" проходит матч футбольной Лиги Европы между московским "Спартаком" и португальской "Брагой".