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Поезда на зеленой линии метро в Москве следуют с увеличенными интервалами

Технический сбой произошел между станциями "Динамо" и "Аэропорт"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии столичного метро по техническим причинам. Об этом сообщил ТАСС в пятницу оператор горячей линии Московского метрополитена.

"Поезда по Замоскворецкой линии метро следуют с увеличенными интервалами по направлению по техническим причинам", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что технический сбой в движении поездов произошел между станциями "Динамо" и "Аэропорт".

"На центральном участке Замоскворецкой линии кратковременно было увеличено время движения для проверки оборудования. Сейчас движение вводится в график", - уточнили ТАСС в пресс-службе подземки.

В новость были внесены изменения (11:17 мск) — добавлен комментарий метрополитена.

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