Ограничение скорости в 100 км/ч вернут на участке 21 км МКАД

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Скоростной режим на 21 км МКАД восстановят до 100 км/ч, вместо установленного ранее предела в 80 км/ч. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором заметно, что знак 80 км/ч, появившийся на МКАД вблизи Каширского шоссе, выполнен на белом фоне и действует на участке протяженностью в 80 м. В то же время на всей протяженности МКАД постоянный скоростной режим был 100 км/ ч, за исключением временных ограничений, например, из-за строительных работ. В этом случае устанавливались желтые знаки о временном ограничении, как это указано в ПДД.

"В ближайшие два дня знаки "80" будут убраны, на данном участке будет возвращен скоростной режим в 100 км/ч. Шумовые полосы останутся так, как и были запланированы. Вместе с тем, мы обратились в ГИБДД разрешить нам оставить на данном участке прежнюю скорость. Также обращаем внимание водителей, что камеры на данном участке не перенастраивались, водители не могли получить штрафы", - сказали в пресс-службе.

По информации ЦОДД, участок 21 км МКАД по итогам 2018 года вошел в перечень аварийно-опасных мест. На комиссии по безопасности дорожного движения было утверждено нанесение шумовых полос на участках внешней и внутренней сторон МКАД. При нанесении шумовых полос выяснилось, что проект организации дорожного движения был выполнен подрядчиком в соответствии с ГОСТом, который предусматривает при нанесении шумовых полос ограничение скоростного режима до 80 км/ч.

"Мы более детально рассмотрели данный участок. На МКАД скорость свободного потока составляет 100-120 км/ч с учетом нештрафуемого порога. Таким образом людям приходится снижать скорость, что в конкретно данном случае небезопасно. Наша первейшая обязанность в соответствии с Федеральным законом № 196 "О безопасности дорожного движения" обеспечить безопасные условия для всех участников дорожного движения", - сказали в пресс-службе.