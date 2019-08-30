Разноуровневый пешеходный переход через ж/д пути построят в рамках проекта МЦД в Щербинке

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Разноуровневый пешеходный переход взамен старого построят в рамках реализации проекта Московских центральных диаметров (МЦД) на участке железной дороги между станциями Щербинка и Силикатная, которые войдут в состав МЦД-2 "Курско-Рижский". Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

"Чтобы жители могли безопасно перейти через железнодорожные пути, взамен существующего наземного пешеходного перехода над ж/д путями будет построен новый переход от улицы Железнодорожной до Новостроевской в Щербинке", - сказал Акимов.

Он уточнил, что данное строительство в рамках проекта МЦД повысят транспортную доступность для жителей Щербинки, поселения Рязановского и Южного Бутова, в которых проживают около 280 тыс. человек.

"К запуску МЦД-2 на остановочных пунктах Силикатная и Щербинка будет выполнено благоустройство платформ и прилегающей территории. В перспективе, на остановочных пунктах Силикатная и Щербинка предполагается реконструкция пассажирских платформ с устройством навесов на всю длину, а также строительство конкорсов", - добавил Акимов.

Запуск первых диаметров по информации ОАО "РЖД" запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" - это 132 км пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Кроме того, уже с запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 млн жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится около 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.